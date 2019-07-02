Путин поручил проработать меры против необоснованных арестов бизнесменов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря разработать меры для сокращения причин заключения под стражу по преступлениям в сфере предпринимательской деятельности. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам "Прямой линии с Владимиром Путиным", опубликованном во вторник на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ совместно с Верховным Судом проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц", - говорится в тексте поручения.

Сроком для исполнения поручения назначена дата 1 декабря.

Кроме того, Путин поручил своей администрации совместно с Верховным Судом, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом "подготовить и представить предложения по уточнению норм законодательства, касающихся организованной преступной деятельности, в целях исключения применения этих норм в отношении преступлений в сфере экономической деятельности". Как ранее отмечал сам Путин, применение такой нормы возможно едва ли не к каждой коммерческой компании, где существует совет директоров. Это поручение должно быть выполнено до 1 августа.