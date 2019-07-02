Путин поручил проработать тему поддержки региональных брендов продуктов питания

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

"Минсельхозу России представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания", - говорится в перечне поручений.

Доклад по этому вопросу министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев должен представить президенту до 1 октября 2019 года.

Путин в ходе прямой линии заявил, что государство и СМИ должны поддерживать развитие местного фермерства. Он также отметил, что основную долю продовольственных товаров на рынок поставляют крупные производства, "но забывать малые, средние хозяйства, фермерские хозяйства нельзя".

Президент обратил внимание, что общая господдержка сельскохозяйственной отрасли в 2019 году составляет 303 млрд рублей против 254 млрд рублей в прошлом году. Из этой суммы на крупные хозяйства приходится около 45%, а на фермерские - 16%. При этом фермеры сейчас занимают 12% рынка, отметил Путин.