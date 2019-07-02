"Яндекс" заявил, что никогда не понижал позиции других компаний в поисковой выдаче

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Яндекс" ответил на обвинения ряда интернет-компаний в том, что его алгоритм формирования интерактивных ответов при запросах в поисковике нарушает закон о конкуренции. В сообщении "Яндекса" говорится, что он никогда не понижал позиции других компаний в поисковой выдаче.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что пять агрегаторов - частных объявлений Avito, поиска недвижимости ЦИАН, поиска специалистов Profi.ru, карт 2ГИС и онлайн-кинотеатр Ivi.ru - подготовили записку в "Яндекс", в которой сообщается, что он ограничивает доступ к их сервисам, нарушая закон о конкуренции. По данным ТАСС, число компаний, подписавшихся под этим письмом, достигает двадцати. В частности, среди них сервис заказа такси Gett, сайт поиска недвижимости ЦИАН, а также сервисы по подбору путешествий - OneTwoTrip, Tutu.ru, Ostrovok и Tiketland.

"Яндекс" никогда не понижал естественные позиции других компаний в поиске и никогда не мешал другим компаниям рекламироваться в "Яндекс.Директе". "Колдунщики" (элементы поисковой выдачи, которые отвечают на вопрос прямо на странице с результатами поиска - прим. ТАСС) "Яндекса" не зафиксированы в верхней позиции, они появляются в результатах выдачи, только когда они повышают качество ответа на запрос пользователя", - пояснили в "Яндексе".

Кроме того, в "Яндексе" подчеркнули, что всегда были открыты к партнерским отношениям, но вместе с тем ожидают встречных действий от компаний, в том числе авторов письма. "Мы надеемся, что ссылки на сервисы "Яндекса" смогут появиться, например, на выдаче Avito (Auto.ru и "Яндекс.Недвижимость"), на 2ГИС ("Яндекс.Навигатор" и "Яндекс.Справочник"), на IVI ("Кинопоиск"), на Kassir.ru и так далее. Мы бы хотели присоединиться к авторам письма и расширить список его адресатов до других компаний. Например, все мы должны получить равный доступ к выдаче поиска Google, Mail.ru Group и Rambler", - добавили в компании.

В частности, "Яндекс" выступил с поддержкой авторов письма в связи с желанием прекратить запрещать доступ к ресурсам крупных рекламных сетей. "В отличие от "Яндекс.Директ", который допускает любых конкурентов к площадке, некоторые крупнейшие рекламные площадки, включая часть авторов письма, просто запрещают размещение конкурентов у себя, - утверждают в "Яндексе". - Письмо затрагивает важные проблемы, но их нужно обсуждать в контексте общих принципов взаимоотношений в отрасли. Мы всегда открыты для такой дискуссии".

В чем обвиняют "Яндекс"

По данным агрегаторов, подписавших письмо, "Яндекс" отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых "колдунщиков". Такие ответы на запросы пользователей появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей. Данные берутся из сервисов "Яндекса" и из официальных источников, а сервисы, не связанные с "Яндексом", не могут получить доступ к таким интерактивным ответам, утверждают авторы записки.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) сообщили ТАСС, что пока по этому поводу к ним не поступало никаких заявлений.