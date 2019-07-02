"Дервейс" получит налоговые льготы для возобновления производства автомобилей в КЧР

ЧЕРКЕССК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года освободят от уплаты налогов автомобильный завод "Дервейс" (Derways), который оказался в сложной финансовой ситуации и намерен возобновить производство. Об этом во вторник сообщили ТАСС в министерстве финансов республики.

"По обращению ООО АК "Дервейс" в Народное собрание (парламент) КЧР депутатским корпусом внесен и принят проект республиканского закона, предусматривающий льготу по налогу на имущество для организаций, осуществляющих производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в виде освобождения от уплаты налога на 2018-2023 годы в целях возобновления сборки автомобилей и поддержки отрасли в сложной финансовой ситуации", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в министерстве, вследствие поддержки компании образуются выпадающие доходы консолидированного бюджета республики, которые составят порядка 50 млн рублей в год. Компенсировать потери бюджета планируется после возобновления производства посредством поступлений по налогам на прибыль организаций и на доходы физических лиц.

Ранее сообщалось, что автомобильный завод "Дервейс" в 2019 году планирует начать работу по сборочному производству автомобилей марки Ravon. В мае глава региона Рашид Темрезов в ходе послания парламентариям объявил, что завод проходит процедуру сертификации производства.

Автомобильная компания Derways была организована в 2002 году. На территории в 23,5 га расположены корпуса для сборки автомобилей, сварки и окраски. Производство оснащено современной линией для испытаний и контроля качества собранных автомобилей.