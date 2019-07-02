ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco продолжит переговоры с российскими компаниями об участии в СПГ-проектах, сообщил журналистам министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он напомнил, что Saudi Aramco в настоящее время время интересуется долей в проекте "Новатэка" "Арктик СПГ - 2", а также рассматривает другие российские проекты. "Есть много проектов в России как с "Новатэком", так и другими компаниями", - сказал аль-Фалех.

В начале июня в интервью ТАСС министр говорил, что Saudi Aramco рассчитывает на принятие "Новатэком" ее коммерческих условий по участию в "Арктик СПГ - 2".

Это не единственный российский газовый проект, который изучает саудовская компания. Рассматриваются также проекты с "Газпромом" и "Роснефтью".

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа. Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн т СПГ в год.

Добыча сланцевой нефти в США

Темпы роста добычи на сланцевых проектах в США замедляются, в ближайшие годы добыча может перестать расти, считает аль-Фалех.

"Добыча на сланцевых скважинах в США снижается быстрыми темпами, 70% из них [показывают замедление темпов роста]. Чтобы поддержать добычу на текущем уровне, потребуются дополнительные инвестиции, ну а рост добычи потребует еще больше денег. Нужно время, чтобы понять геологию сланцевых залежей. Но очевидно, что сланцевая добыча достигнет плато. Будет ли это через три или четыре года - я не знаю, но это произойдет определенно", - заявил он журналистам.

По мнению саудовского министра, свой вклад в падение сланцевой добычи внесут и инфраструктурные ограничения в США (например, нехватка мощностей трубопроводов - прим. ТАСС).

Новые ориентиры по сделке ОПЕК+

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на встрече в сентябре в Абу-Даби обсудит новые целевые ориентиры для сделки по сокращению добычи нефти, однако до марта 2020 года будут действовать существующие метрики, сообщилминистр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

"Я думаю, что новые метрики для сделки целесообразно вводить на период с 2020 года и дальше. Сейчас мы будем следовать нашим текущим ориентирам - [сокращение] на 1,2 млн баррелей в сутки, снижая запасы. Новые метрики для данного соглашения, продленного на девять месяцев, не так важны. Но далее, с 2020 года, когда мы достигнем нашей цели или поймем, что надо сделать больше, тогда мы сможем ввести новые таргеты", - сказал аль-Фалех.

По его мнению, уровень мировых запасов нефти 2010-2014 годов - очень хороший ориентир.

"У нас есть пара других вариантов, например, период покрытия спроса. Мы все их рассмотрим и изучим на встрече в сентябре", - добавил саудовский министр.

По действующим условия страны ОПЕК+ совместно сокращают суточную добычу нефти на 1,2 млн баррелей для снижения запасов нефти развитых стран до средних за пять лет уровней. Сейчас учитывается период 2014-2018 годов.