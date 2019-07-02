В США заявили, что торговые переговоры с Китаем движутся в правильном направлении

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил о том, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином движутся в правильном направлении. С таким утверждением он выступил во вторник в интервью телеканалу CNBC.

"Мы движемся в очень хорошем направлении, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос ведущего. - Это непросто, как уже правильно сказал президент [США Дональд Трамп], понадобится время, и мы хотим с этим разобраться. Так давайте разберемся с этим". Советник Трампа также подчеркнул, что предыдущие раунды торговых дискуссий между США и КНР создали "фундамент для нынешних переговоров".

Наварро также отметил, что США не намерены в данный момент исключать из черного списка китайскую телекоммуникационную компанию Huawei. "Политика Соединенных Штатов в отношении Huawei и сетей пятого поколения не изменилась, Huawei остается в [черном] списке организаций", - подчеркнул он. "Продажа Huawei небольшого числа процессоров незначительна при нынешнем положении дел", - отметил он. Ранее газета The New York Times сообщила, что некоторые американские компании - производители процессоров, такие как Intel и Micron Technology, продолжают сотрудничать с Huawei, несмотря на запрет, введенный администрацией президента США Дональда Трампа.

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась двусторонняя полноформатная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и Трампа, на которой лидеры достигли договоренности о возобновлении торговых переговоров между странами. Американский лидер пообещал, что на какое-то время не будет вводить новые пошлины на китайские товары и высказал уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки. В понедельник глава Белого дома уточнил, что двусторонние переговоры начались еще до этой встречи.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й, раунд таких консультаций прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.