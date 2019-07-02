"АвтоВАЗ" приостановит производство в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок компонентов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" приостановит производство в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам автокомпонентов, говорится в сообщении компании.

"Группа "АвтоВАЗ" вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (город Нижний Новгород)", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

В компании также отметили, что оставляют за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Сейчас "АвтоВАЗ" предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. "О возобновлении производства будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.

При этом, приостановка производства на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки, уточнили в компании.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.