Мэрия Москвы выделила 350 млн рублей на реконструкцию центральной площади Махачкалы

МАХАЧКАЛА, 2 июля. /ТАСС/. Мэрия Москвы предоставила 350 млн рублей на реконструкцию главной площади Махачкалы, сообщил во вторник в ходе еженедельного совещания глава Дагестана Владимир Васильев.

"Нам Москва подарила 350 млн рублей, эти деньги пошли на реконструкцию нашей [центральной] площади [в Махачкале]. Памятник Владимиру Ленину и трибуны [рядом с памятником] - это единый архитектурный ансамбль вместе с площадью. Его нельзя разделять. Поэтому мы его будем реализовывать и восстанавливать как есть", - сказал Васильев.

При реконструкции площади глава региона попросил учесть празднование в следующем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках которого планируются такие мероприятия, как парад техники, подразделений.

"Она (площадь - прим. ТАСС) должна выдерживать [все это], надо думать об этом. И вообще махачкалинцы заждались площадь. И мы должны сделать ее такой, чтобы она стала местом радости, веселья, общения. Она должна все время работать. И с учетом количества туристов, которое будет расти и расти, я уверен, мы должны такие места создавать", - заключил глава Дагестана.

"По площади имени Ленина - зашли в экспертизу, идем по ранее представленному графику. Если выйдем чуть раньше - даже с опережением графика пойдем, таким образом, чтобы работы завершить к концу ноября 2019 года", - сообщил присутствовавший на совещании мэр Махачкалы Салман Дадаев.

В конце апреля 2018 года Владимир Васильев сообщил о договоренности с руководством Москвы о реконструкции центральной площади Махачкалы. Он поручил тогда подумать над проектом, учитывая мнения и предложения населения, чтобы она стала "достоянием республики на долгие годы". Ранее правительство Москвы подарило администрации Махачкалы 15 троллейбусов.