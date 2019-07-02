Доля "зеленой" энергии в Ростовской области достигнет 20% к 2022 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля. /ТАСС/. Около 20% всей потребляемой в Ростовской области энергии будет получена от возобновляемых источников к 2022 году. Об этом во вторник ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин.

"Запуск ветроэлектростанций в Ростовской области позволит повысить надежность электроснабжения потребителей области, объем выработки электроэнергии и долю энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области до 20% к 2022 году", - сказал он.

По словам министра, в настоящее время на всех уровнях региональной власти ведется работа по поддержке строительства объектов ветрогенерации. "Электроэнергия, вырабатываемая ветроэлектростанциями, будет использована в энергосистеме Ростовской области в равной мере как социально значимыми объектами, так и промышленными предприятиями", - подчеркнул Сорокин.

Ранее ТАСС сообщал, что к 2025 году в регионе появится несколько ветропарков. Они будут производить четверть электроэнергии, получаемой на "зеленых" энергостанциях России. По словам губернатора Василия Голубева, составные части ветроустановок намерены производить на предприятии "Атоммаш". В декабре 2018 года в регионе открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей.