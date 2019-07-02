Банк России предложит законодательно изменить схему переходов между НПФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Банк России планирует предложить изменения в законодательство, которые позволят избежать потери инвестиционного дохода гражданами при досрочном - чаще чем раз в пять лет - переводе пенсионных накоплений между негосударственными пенсионными фондами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

"Банк России планирует предложить изменения в законодательство по изменению концепции переходов таким образом, чтобы в новый НПФ перечислялись только новые взносы при сохранении ранее сформированных пенсионных накоплений застрахованного лица в предыдущем НПФ в течение пяти лет", - сказал представитель регулятора.

По текущим правилам гражданин, меняющий пенсионный фонд чаще, чем раз в пять лет, теряет инвестиционный доход на накопления за пятилетний период.

Банк России серьезно обеспокоен проблемой переходов, "поскольку агрессивная конкуренция, организация НПФами схем переходов клиентов без их реального волеизъявления приводят к потерям инвестиционного дохода застрахованных лиц", сообщили в пресс-службе.

На эту тему ЦБ провел 2 июля совещание с представителями крупнейших фондов, отметили в пресс-службе.

Крупнейшие НПФ по итогам совещания с ЦБ готовят меморандум о введении добровольного моратория на досрочные переходы клиентов, сообщала ранее пресс-служба саморегулируемой организации Альянс негосударственных пенсионных фондов (АНПФ). ЦБ провел это совещание для стабилизации ситуации с переходами и предотвращения негативного опыта переходной кампании 2017-2018 годы, сообщили в пресс-службе ЦБ.

"На совещании обсуждалась возможность договоренности между НПФами о неприменении агрессивных методов привлечения клиентов и недопущению нарушений их прав, связанных с потерей пенсионных средств", - отметил представитель ЦБ.

Как сообщалось ранее, в переходные кампании 2017-2018 годы. ЦБ фиксировал большое число жалоб клиентов на переводы граждан их накоплений без их согласия. Часто это происходило в результате недобросовестных действий агентов НПФ (конкуренция НПФ за клиента обостряется в условиях заморозки пенсионных накоплений).

По данным ПФР, в 2018 году граждане, досрочно сменившие ПФР на НПФ, потеряли 11,4 млрд рублей инвестдохода (не учитываются переходы между НПФ). По данным Счетной палаты, в целом по итогам переходных кампаний 2015-2017 годов при досрочном переходе граждане потеряли более 82 млрд рублей инвестдохода.