РСПП призывает разработать новые меры снижения "перекрестки" взамен предложенных Минэнерго

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. РСПП просит правительство РФ приостановить принятие нормативно-правовых актов в рамках работы по вопросу дифференциации тарифов ФСК, предложенной Минэнерго и "Россетями", и призывает разработать новые меры для снижения перекрестного субсидирования, которые будут согласованы с бизнесом. Об этом говорится в письме председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву за подписью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, с письмом ознакомился ТАСС.

"Просим вас приостановить принятие соответствующих нормативных правовых актов и дать поручение федеральным органам исполнительной власти взамен вышеуказанных проектов разработать согласованные с бизнесом комплексные, системные меры, направленные на снижение перекрестного субсидирования в энергетике", - говорится в письме.

19 июня в повестку заседания Бюро правления РСПП было включено рассмотрение инициативы Минэнерго и "Россетей" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям, находящимся под управлением ФСК ЕЭС (так называемая дифференциация тарифов), для создания равных условий ведения бизнеса как для крупных предпринимателей, так и для малых и средних. "Россети" ранее сообщали, что в тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки на население и объекты социальной сферы (перекрестное субсидирование), поэтому тариф на передачу электроэнергии по сетям ФСК значительно ниже тарифов распределительных сетей.

Источники ТАСС по итогам заседания Бюро правления РСПП сообщили, что предлагаемая инициатива, по мнению бизнеса, приведет к резкому росту платежей за электроэнергию для крупных промышленных потребителей и обойдется им в миллиарды дополнительных расходов.

Как следует из письма РСПП Медведеву, бизнес, входящий в РСПП, на заседании правления 19 июня пришел к мнению, что предлагаемые инициативы "носят дискриминационный характер" в отношении владельцев собственной генерации и потребителей, вынужденных иметь более одного источника электроснабжения по требованиям безопасности, а также "несут риск кратного повышения стоимости услуг по передаче электроэнергии для бюджетозависимых учреждений".

Ранее о необходимости повышать эффективность работы дочерних и зависимых обществ "Россетей" вместо повышения тарифов для определенной категории потребителей высказался и глава ФАС Игорь Артемьев. В письме, направленном на имя вице-премьера Дмитрия Козака, Артемьев, в частности, предлагал "Россетям" обратить внимание на загрузку имеющихся сетевых мощностей, исполнение инвестиционных программ, сокращение объемов потерь в сетях. В июне представитель пресс-службы Минэнерго сообщил ТАСС, что ведомство в целом поддерживает инициативу группы "Россети" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям.