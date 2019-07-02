В Германии Facebook оштрафовали на €2 млн

ТАСС, 2 июля. Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало компанию Facebook Ireland Limited, которая отвечает за работу компании Facebook за пределами США и Канады, на €2 млн за нарушение закона о защите социальных сетей. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте ведомства.

Компания нарушила правила публикации отчетности о работе с противозаконным контентом за первую половину 2018 года, говорится в сообщении. Отмечается, что опубликованный Facebook отчет не отражает полного количества жалоб пользователей на посты с незаконным содержанием. "Это искажает картину масштабов противозаконного контента и представление о том, как с ним борется социальная сеть", - заявили в министерстве.

В сообщении указано, что нарушения также касались процедуры принятия жалоб и содержания отчетов о компетентности сотрудников, ответственных за рассмотрение заявок пользователей.

Закон о мерах в отношении социальных сетей принят в ФРГ 30 июня 2017 года. Он обязывает крупные платформы, такие как Facebook или Twitter, удалять противозаконный контент. К нему, согласно закону, относятся любые высказывания, разжигающие вражду и ненависть.