Россия и ОПЕК согласовали бессрочную хартию и сокращение добычи нефти до апреля 2020 года

ВЕНА, 2 июля. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ на заседании во вторник объявили о решении подлить квоты по добыче нефти в рекордно быстрые сроки - всего через час после начала встречи. Разумеется, ее исход был предопределен еще на саммите G20 в Осаке, но столь стремительных консультаций стены секретариата ОПЕК еще не знали. Важным финалом встречи стало и подписание хартии сотрудничества странами соглашения, которую обсуждали еще с декабря.

Одобрить безотлагательно

То, что на заседании во вторник Россия присоединится ко вчерашнему решению ОПЕК о продлении ограничений добычи еще на девять месяцев, не вызывало сомнений ни у участников, ни у наблюдателей встречи. Россия фактически первая и озвучила предложение подлить сделку на такой срок и в действующих параметрах. Заявление было сделано российским президентом Владимиром Путиным по итогам переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом на полях "двадцатки" в Японии в конце прошлой недели.

Позиция, поддержанная Москвой и Эр-Риядом, двумя крупнейшими производителями нефти в ОПЕК+, не имела шансов быть отвергнутой другими странами альянса. Поэтому на заседании стран ОПЕК (только 14 стран) в понедельник оно было одобрено практически сразу. Однако встреча все равно затянулась, так как трудности возникли при обсуждении проекта хартии сотрудничества.

Во вторник финализировать решение должны были уже 24 страны с учетом России и девяти стран "не ОПЕК". Откладывать принятие решения о продлении ограничений у ОПЕК + не было возможности. Действующие договоренности истекли 30 июня и проволочки с принятием столь важного для рынка решения могли быть истолкованы как распад соглашения и вызвать обвал котировок, считают наблюдатели. В то же время новость о том, что решение, наконец, принято, была воспринята инвесторами спокойно. В понедельник цена нефти Brent подросла только на 2,81%, до $66,56 за баррель, но к закрытию торгов нефть снова подешевела, котировки продолжили корректироваться и во вторник.

Плата за сотрудничество

Подписание хартии, которая закрепляет сотрудничество ОПЕК, России и ряда других стран, не входящих в организацию, и которого так долго ждали в ОПЕК, также пришлось на начало встречи. Как следует из документа, опубликованного во вторник на сайте Минэнерго, хартия представляет собой высокое обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из стран - участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними. Участие в хартии является добровольным и открытым.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, довольный фактом подписания документа, говорил журналистам, что уже пригласил несколько стран присоединиться к хартии, "так как она должна им понравиться". Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в свою очередь выразил уверенность в том, что уже на следующей министерской встрече, 5-6 декабря в Вене, в ОПЕК+ появятся новые члены.

И хотя хартия не накладывает никаких обязательств, аль-Фалех рассчитывал во вторник поднять вопрос о совместном бюджете стран соглашения и денежных взносах, направленных на обеспечение его работы. До сих пор все расходы на организацию министерских встреч, сопровождение аналитической работы брал на себя секретариат ОПЕК. Страны, не входящие в организацию, но участвующие в соглашении, не несли дополнительных расходов на сопровождение сделки.

Вопрос финансовых контрибуций обсуждался на встрече, говорили источники ТАСС. Однако обязательными они пока не стали. Как объяснял Баркиндо, денежные взносы будут носить добровольный характер.

Быть лучше

Впереди у стран ОПЕК+ девять месяцев, в течение которых они будут удерживать добычу в пределах установленных квот. Дисциплина среди стран соглашения часто становилась предметом интереса для прессы и аналитиков. Время от времени отдельные страны сокращают добычу не так, как того предусматривают договоренности. Несмотря на это, в общем знаменателе сделка перевыполняется, так как сильнее, чем оговорено, добычу снижает Саудовская Аравия.

Россия - крупнейший производитель нефти в ОПЕК+ и единственная страна, которая получила возможность снижать добычу постепенно. В 2019 году Россия фактически вышла на полную квоту только в мае, чему в том числе способствовал кризис с нефтепроводом "Дружба".

Загрязнение магистрали хлорорганикой вызвало приостановку транзита в апреле-мае, и, как следствие, привело к снижению объемов добычи нефти российскими компаниями. Впрочем, глава Минэнерго Александр Новак не видит влияния ЧП с "Дружбой" на выполнение договоренностей.

Он заверил на пресс-конференции, что "Россия будет полностью соответствовать взятым на себя обязательствам" на время действия соглашения. Новак также добавил, что консолидированное решение относительно продления было принято в результате "обширной дискуссии с участием наших нефтегазовых компаний, федеральных органов власти, таких как Министерство финансов и Министерство экономического развития".

Продление сделки в рамках ОПЕК+ необходимо для поддержания ценовой стабильности, признавал Новак. "Если были бы другие решения - были бы серьезные изменения на рынке", - отметил российский министр.