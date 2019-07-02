Поставщик "АвтоВАЗа" рассказал о причинах прекращения поставки компонентов

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Автокомпонент" объяснила прекращение поставки компонентов на "АвтоВАЗ", из-за которого было объявлено о приостановке производства автомобилей в Тольятти и Ижевске, отсутствием согласования цен на комплектующие.

"Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении компании в ответ на запрос ТАСС.

Как отметили на предприятии, переговоры продолжаются с октября 2018 года. "Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены", - отметили в "Автокомпоненте".

Ранее "АвтоВАЗ" объявил о приостановке производства в Тольятти и Ижевске с 3 июля из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам автокомпонентов. Поставка автомобилей потребителям при этом продолжается.

Группа компаний "Автокомпонент" - российский производитель по разработке и производству деталей из пластмасс. Первое предприятие группы образовано в 1999 году. Группа компаний выпускает более 1500 наименований видов продукции.

В 2012 году в Тольятти для производства автокомплектующих автомобилей марок Renault и Lada было создано ЗАО "Производственная компания Автокомпонент Тольятти", входящее в состав ГК "Автокомпонент". Предприятие работает с инжиниринговой поддержкой французской компании Faurecia. ЗАО "Производственная компания Автокомпонент Тольятти" выпускает более 250 наименований видов продукции для ОАО "АвтоВАЗ", Renault и Nissan.