Главы Самарской и Нижегородской областей помогут в урегулировании ситуации с "АвтоВАЗом"

САМАРА, 2 июля. /ТАСС/. Губернаторы Самарской и Нижегородской областей Дмитрий Азаров и Глеб Никитин подключатся к решению проблемы, связанной с приостановкой производства на "АвтоВАЗе" из-за срыва поставок комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба самарского губернатора.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства "Автоваза". Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, встреча Азарова и Никитина прошла вечером во вторник в Нижнем Новгороде, куда самарский губернатор прибыл на форум "Производительность 360".

Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что приостановит производство в Тольятти и Ижевске с 3 июля из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам автокомпонентов. Согласно сообщению "Автоваза", простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород).