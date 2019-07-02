Минпромторг заключил СПИК с Volkswagen, GM-Avtovaz, PSA, Volvo, Toyota и "Автотором"

"Подписанные СПИКи помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд рублей частных инвестиций ведущих мировых автоконцернов и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем", - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Министр также отметил, что реализация этих проектов предполагает осуществление поставок продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории Российской Федерации. "В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд рублей", - отметил Мантуров.

Компания "Фольксваген Груп Рус" в рамках СПИКа планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей: VW Polo, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Kodiak, Volkswagen Tiguan, Tarek. В частности, предполагается локализация коробки передач и электронных систем управления автомобилем."Условия специального инвестиционного контракта будут действительны до 2028 года", - отметил Маркус Озегович, генеральный директор "Фольксваген Груп Рус".

СПИК с "Автотором" предполагает производство и реализацию продукции на сумму более 3 трлн рублей. "Суть проекта - в углублении технологических переделов при производстве автомобилей, организации полнопрофильного производства всего модельного ряда с применением операций сварки и окраски кузовов, расширении локализации, повышении добавленной стоимости", - сказал генеральный директор ООО "Автотор Холдинг" Александр Сорокин. Он также отметил, что в рамках проекта запланировано создание инжинирингового, IT-, учебного центров, которые поднимут на новый уровень инженерно-конструкторское и технологическое обеспечение производства, а также позволят провести цифровизацию управления производством. Кроме того, проект "Автотора" подразумевает расширение сотрудничества с BMW и совместное углубление локализации.

СПИК c группой Peugeot-Citroen нацелен на модернизацию производства и развитие в России брендов концерна. Предполагается, что PSA приступит к производству двигателя с большим экспортным потенциалом. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%, ранее сообщали в Минпромторге. "Мы готовы расширять модельный ряд, продолжать инвестировать, увеличивать локализацию, налаживать экспорт, производить больше и предлагать современные и качественные продукты российским потребителям", - отметил генеральный директор завода ООО "ПСМА Рус" Николя Фебвэ.

Volvo в рамках СПИКа локализует производство грузовых автомобилей. "В рамках специнвестконтракта мы локализуем промышленную продукцию, не имеющую аналогов в России, в том числе автоматизированную трансмиссию для тяжелой коммерческой техники и грузовики, работающие на сжиженном природном газе", - сказал генеральный директор АО "Вольво Восток" Сергей Яворский. Он также отметил, что усилия компании будут направлены в первую очередь на углубление кооперации с российскими поставщиками компонентов, развитие их технических компетенций, а также содействие в выходе на внешние рынки.

Согласно проекту GM-Avtovaz, планируется расширение модельного ряда Chevrolet-NIVA. Toyota в рамках СПИКа, как сообщалось ранее, намерена обновить модельный ряд автомобилей и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге.

СПИК

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.