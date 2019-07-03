"Ведомости": ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк России создал рабочую группу из представителей розничных банков для подготовки материалов, информирующих россиян о способах противодействия мошенникам, которые используют методы социальной инженерии. Об этом в среду пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя ЦБ.

"Банк России заметил всплеск мошенничества в финансовой сфере с использованием методов социальной инженерии: мошенники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выуживают из них конфиденциальную информацию. ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней… для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков. Группа собирается подготовить материалы, информирующие население о методах противодействия мошенникам", - сообщается в публикации.

По данным газеты, обсуждаются методы информирования граждан, составляются портреты потенциальных жертв мошенников, что позволит выработать стратегию предупреждения людей об опасности. Отдельного финансирования этой программы не предусмотрено, группа работает в соответствии с действующим положением ЦБ, которое обязывает банки уведомлять клиентов о необходимых мерах защиты своих данных.

В ноябре 2018 года Сбербанк представил предварительные итоги по кибербезопасности за 2018 год. Самым распространенным видом кибермошенничества стала социальная инженерия - более 80% случаев, зафиксированных Сбербанком. При этом 86% из всех случаев социальной инженерии составили "самопереводы" денежных средств под влиянием мошенников. А самым распространенным стал обман на сайтах бесплатных объявлений, при котором клиент размещает на сайте объявление, от лица потенциального "покупателя" совершается звонок, в ходе которого клиент сам сообщает ему реквизиты своей банковской карты.