Дерипаска подтвердил, что потратил $20 млн на операцию по спасению экс-агента ФБР в Иране

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил информацию о том, что в период с 2009 по 2011 годы он потратил более $20 млн собственных средств на проведение спасательной операции по освобождению бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, похищенного в Иране в 2007 году во время выполнения задания ЦРУ. Предприниматель рассказал об этом в интервью телеканалу Hill.TV, которое было опубликовано во вторник.

"Дерипаска подтвердил, что заплатил за операцию по просьбе ФБР, которым тогда руководил [Роберт] Мюллер", - отмечает телеканал. По словам бизнесмена, Эндрю Маккейб, который в 2017 году стал исполняющим обязанности директора ФБР, попросил его о помощи. "Ко мне подошел кое-кто, кто сейчас находится под пристальным вниманием - Маккейб, - рассказал Дерипаска. - Он также сказал, что это было достаточно важно для всех них [чиновников ФБР]. И я вроде доверял им".

Как рассказал бизнесмен, его частная спасательная команда была очень близка к тому, чтобы достичь соглашения с похитителями и освободить Левинсона. Однако сотрудники ФБР сообщили ему, что проведение сделки сталкивается с трудностями в Госдепартаменте, которым на тот момент руководила Хиллари Клинтон, впоследствии сделка была сорвана. Дерипаска подчеркнул, что слышал, как один из экспертов по России во внешнеполитическом ведомстве США сказал: "Мы просто не хотим быть должниками этого парня". Предприниматель добавил, что не ожидал ответных услуг от Вашингтона за свои личные усилия по освобождению Левинсона.

Отвечая на вопрос, жив ли, по его мнению, бывший агент ФБР, Дерипаска сказал: "Я так не думаю". Он отметил, что если бы Левинсон был жив, то, вероятно, вернулся бы домой в 2016 году, после того, как США заключили с Ираном ядерную сделку. Бизнесмен также добавил, что продолжает изучать то, что на самом деле произошло в Госдепартаменте вокруг ситуации с Левинсоном.

Ранее Hill.TV со ссылкой на источники в ФБР сообщил о том, что Дерипаска направил собственные средства на операцию по спасению Левинсона.

О Левинсоне

Левинсон исчез во время поездки в Иран в марте 2007 года. Изначально Вашингтон утверждал, что мужчина не имел никакого отношения к деятельности властей США и прибыл в Иран с частной деловой поездкой. Однако информационное агентство Associated Press (АР) в 2013 году в ходе журналистского расследования выяснило, что Левинсон находился в республике по заданию ЦРУ.

По официальной версии событий, Левинсон, занимавшийся ранее уголовными делами в ФБР, уволился оттуда в 1998 году. После ухода в отставку он какое-то время работал частным сыщиком, но с июня 2006 года начал сотрудничать с ЦРУ, добывая по поручению ведомства информацию в разных странах. При этом, как обнаружило АР, деятельность Левинсона часто нарушала даже самые базовые правила безопасности, принятые в ЦРУ.

Где находится Левинсон, и имеет ли правительство Ирана прямое отношение к его исчезновению, неизвестно. Тегеран заявлял, что не располагает информацией о его судьбе.

О Мюллере и Маккейбе

Маккейб, уволенный из ФБР в марте 2018 года, сообщил, что в бытность исполняющим обязанности директора ФБР отдал приказ о проведении двух расследований в отношении нынешнего президента США Дональда Трампа. Он пояснил, что распорядился, чтобы ФБР начало прежде всего контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, эта спецслужба, находящаяся в ведении Министерства юстиции США, открыла расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.