Опрос: четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Четверть российских женщин получают заработную плату выше, чем их мужья. Об этом свидетельствуют данные опроса проекта "Леди Mail.ru", имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Четверть (25%) российских женщин зарабатывают больше супругов. При этом 67% женщин знают, сколько получают их мужья, еще 59% признались, что их партнер в курсе их доходов", - отмечают авторы опроса.

Общий семейный бюджет предпочитают вести 49% опрошенных, 25% делят финансовую нагрузку, а 10% опрошенных рассказали, что предпочитают "раздельные кошельки".

Как правило, в семье решение о покупках для детей и продуктов принимают женщины - 44% и 56%. Однако к выбору мебели, техники и места отдыха мужчины подключаются намного активнее - в 70% случаях выбор происходит совместно.

Опрос проводился среди 14,7 тыс. пользователей проекта "Леди Mail.ru". Аудиторию сервиса составляют женщины в возрасте 26-55 лет, ее география - Россия, Белоруссия, Казахстан.