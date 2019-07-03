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СМИ: умер бывший глава концернов Ford и Chrysler

Ли Якокка умер на 95-м году жизни
Ли Якокка AP Photo/Paul Sancya
Описание
Ли Якокка
© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 3 июля. Бывший глава автомобильных концернов Ford и Chrysler Ли Якокка скончался на 95-м году жизни. Об этом в среду сообщил портал TMZ со ссылкой на членов его семьи.

Как отмечает газета The Washington Post, причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона.

Якокка начал работать в Ford в 1946 году. В 1970 году был назначен на должность президента компании. Под его руководством был разработан автомобиль Ford Mustang.

В 1978 году Якокка перешел в Chrysler, став гендиректором и президентом концерна, а впоследствии и председателем совета директоров. Как отмечает TMZ, одной из главных заслуг Якокки считается спасение Chrysler от банкротства в 1980-е годы. Он покинул компанию в 1992 году.

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