Комитет СФ готовит законопроект, вводящий понятия компьютерной атаки и кибермошенничества

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности планирует в сентябре рассмотреть разрабатываемый сенаторами законопроект, который вводит в законодательство понятия компьютерной атаки и кибермошенничества, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Владимир Кожин.

Законопроект станет первым документом в комплексе законодательных предложений комитета по борьбе с киберпреступлениями.

"Он будет определять понятийный аппарат и названия основных угроз, речь идет о неком базовом документе. Сегодня, к сожалению, его нет, и все называют одни и те же вещи разными именами. По некоторым вещам сегодня просто не существует предмета наказания, речь идет о том, чтобы определить эти вещи, в частности, компьютерные атаки, мошенничество в компьютерной сфере", - пояснил Кожин.

Он добавил, что комитет получил всю необходимую информацию от Центробанка и заинтересованных ведомств для разработки законопроектов по борьбе с киберпреступностью, сейчас идет анализ всей поступившей информации.

Ранее Кожин на брифинге с военными атташе иностранных государств сказал, что до конца 2019 года комитет планирует разработать комплекс законодательных предложений по борьбе с киберпреступлениями и о международном сотрудничестве в этой сфере.