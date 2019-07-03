Россия и Швейцария договорились об увеличении количества полетов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю между Москвой и Женевой, также будут открыты рейсы из Жуковского. Соответствующее решение было достигнуто на авиационных консультациях в Москве, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Минтранса РФ.

"В Москве успешно завершились авиационные консультации России и Швейцарии, достигнуты договоренности по двухстороннему увеличению коммерческих прав на совершение полетов. С 14 до 21 полета в неделю на линии Москва - Женева в интересах "Аэрофлота", плюс дополнительно семь рейсов для второго назначенного перевозчика. Также откроется новое направление в Женеву из Жуковского с частотой полетов до семи рейсов в неделю",- сообщили в ведомстве.

На данный момент полеты между Москвой и Женевой совершают только по одному назначенному перевозчику с каждой стороны: "Аэрофлот" и Swiss Air.