Банк "Открытие" подал в суд иск к бывшим владельцам и руководству на 289,5 млрд рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Банк "ФК Открытие" подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации на сумму 289,5 млрд рублей. Это следует из информации, размещенной в картотеке арбитражных дел.

Ответчиками по делу выступают бывший акционер "Открытия" АО "Открытие холдинг" и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Иск зарегистрирован 2 июля и пока не принят судом к производству. Подробности исковых требований не раскрываются.

Данный иск от имени кредитной организации подал Банк России, который стремится возместить убытки, причиненные лицами, контролировавшими банк "Открытие". "В отношении этих лиц собраны достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также отметили, что расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка. При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. 2 июля Банк России решил завершить санацию банка. По информации регулятора, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов, а также сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков. Таким образом устойчивое финансовое положение кредитной организации восстановлено.

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