Эксперты: дальневосточные верфи боятся лишиться заказов на суда по крабовым квотам

ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Судостроительные заводы Дальнего Востока обеспокоены возможностью остаться без заказов на строительство краболовных судов по инвестиционным квотам на вылов краба, которые будут распределены в этом году. Об этом рассказали ТАСС главы дальневосточных верфей.

Поводом для обеспокоенности судостроителей стало появившееся ранее в СМИ письмо (копия есть в распоряжении ТАСС) Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором регулятор выступает против введения требования по строительству судов, которое планируется привязать к перераспределяемым в этом году квотам на вылов краба, исключительно на дальневосточных верфях. При этом Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) ранее не раз отмечало, что в ходе исполнения закона о перераспределении крабовых квот в инвестиционных целых планируется придерживаться принципа "где ловим, там и строим", то есть допускать строительство судов по квотам лишь на Дальнем Востоке, где и ловят краба.

"Одновременно установление указанного требования может привести к высокой или максимальной загрузке мощностей дальневосточных верфей, что может привести к нарушению им срока исполнения заказов на постройку судов рыбопромыслового флота, или отказу в принятии заказа", - говорится в распространенном письме ФАС. Такой позиции регулятора, как выяснилось, ожидали и опасались судостроители Дальнего Востока

Верфи ДФО готовы

Судостроительные и судоремонтные заводы (которые также имеют возможность строить рыболовные и краболовные суда) Дальнего Востока обеспокоены тем, что их портфель заказов может теперь не досчитаться нескольких судов. Некоторые даже считают позицию ФАС результатом борьбы конкурентов с запада России.

"Честно говоря, я ждал, что на инициативу Росрыболовства будет такая реакция от ФАС. С моей точки зрения, это определенно результат лоббирования недальневосточных судостроительных заводов, - поделился мнением с ТАСС генеральный директор Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ) Николай Болгар. - Но я знаю, что интересы дальневосточных заводов сейчас отстаивают и вице-премьер Юрий Трутнев, и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Олег Николаевич знает, что такое рыбная отрасль и понимает значимость для региона судостроительной и судоремонтной отрасли", - рассказал Болгар.

По его словам, будущие контракты на строительство краболовных судов, которые завод рассчитывает получить после распределения инвестиционных крабовых квот, должны составить до 30% загрузки для НСРЗ, или от семи до десяти судов на пять лет. В настоящее время предприятие, не считая дочерних компаний, обеспечивает работой 800 человек.

Генеральный директор АО "Восточная верфь" Олег Сиденко не так категоричен в оценках позиции антимонопольщиков, но и он в разговоре с ТАСС заявил о необходимости не оставлять дальневосточное судостроение без поддержки. "Мое стойкое убеждение, с одной стороны, что рынок сам должен все регулировать. Но, с другой стороны, если мы хотим осваивать сегодня такие рубежи как Дальний Восток, то, конечно, надо поддерживать местную промышленность. Не могу сказать о готовности других дальневосточных заводов строить краболовы, но "Восточная верфь" уже заключила один такой контракт", - рассказал Сиденко.

Он отметил, что у дальневосточных верфей в любом случае будет одно естественное преимущество - местоположение. Так как перегон судна с западных верфей на Дальний Восток, который будет необходим в любом случае, ведь квоты для этих судов на вылов краба выдаются в дальневосточных морях, потребует немалых затрат.

"Один перегон будет стоить миллионов 50. А есть еще и такое понятие как жизненный цикл судна, его ведь надо обслуживать, доковать (проводить мелкие профилактические работы вроде покраски и пр. - прим. ТАСС), выполнять гарантийные обязательства. И все это, конечно, удобнее и эффективнее делать на Дальнем Востоке", - считает гендиректор "Восточной верфи".

Поиск компромисса

Позицию антимонопольного органа так или иначе намерено все-таки учесть Росрыболовство. При этом, как заявил в ходе пресс-конференции в ТАСС глава ведомства Илья Шестаков, речь идет о строительстве 31 судна за пять лет, и это, как подтверждает Минпромторг, сделать только на Дальневосточных верфях невозможно.

"В этой связи мы, может быть, будем выходить с компромиссом о том, что хотя бы часть из этих судов должна быть построена на дальневосточных верфях. Пока есть противники у этого подхода - например, ФАС, которая активно выступает против, поскольку считает, что у нас единое экономическое пространство, и компании должны сами выбирать, на каких верфях строить, а такое ограничение приведет к сокращению конкуренции. Поэтому в целом наша позиция: компромисс - это 15 судов [должны быть построены на дальневосточных верфях]", - сказал Шестаков.

Он также отметил недостаточный, по его мнению, уровень компетенции на Дальнем Востоке по строительству таких судов. Это тоже стало причиной того, что Росрыболовство рассматривает компромиссный вариант.

О законе

Закон о крабовых аукционах вводит квоту на добычу краба, предоставленную в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделять 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов. Минсельхоз оценил дополнительные доходы бюджета РФ от проведения крабовых аукционах в сумму около 82 млрд рублей в 2019-2020 годах.