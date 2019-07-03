Россия заняла первое место по импорту грузинского вина в первом полугодии

ТБИЛИСИ, 3 июля. /ТАСС/. Национальное агентство вина Грузии в среду сообщило о росте экспорта вина в Россию, отметив, что в первом полугодии РФ заняла первое место среди импортеров этого вида алкогольной продукции.

Согласно опубликованным данным, Грузия с января по июнь экспортировала в Россию более 25 млн бутылок вина, что на 6% больше по сравнению с аналогичными данными за 2018 год.

Второе место по количеству импортированных грузинских вин занимает Украина. По данным агентства, Украина в первом полугодии импортировала более 3,7 млн бутылок вина. Далее следуют Китай (более 3,5 млн бутылок), Польша (более 1,8 млн бутылок) и Казахстан (более 1,6 млн бутылок).

В агентстве утверждают, что с января по июнь на 88% вырос экспорт грузинского вина в США, было поставлено более 354 тыс. бутылок. Рост экспорта грузинского вина в первом полугодии наблюдается и в таких странах, как Франция - 120% (более 55 тыс. бутылок), Литва - 68% (более 315 тыс. бутылок), Монголия - 68% (более 146 тыс. бутылок), Белоруссия - 32% (более 889 тыс. бутылок), Израиль - 20% (более 131 тыс. бутылок), Канада - 12% (более 83 тыс. бутылок).

Всего в первом полугодии Грузия поставила около 40,5 млн бутылок вина 44 странам, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая стоимость экспортированного вина превысила 98 млн долларов, что на 9% больше по сравнению с прошлогодними показателями.

Самые распространенные виды вин, которые Грузия поставила в первом полугодии на мировой рынок, - это "Киндзмараули" (более 7,3 млн бутылок), "Мукузани" (более 2,3 млн бутылок), "Цинандали" (более 1,8 млн бутылок), "Ахашени" (более 750 тыс. бутылок), "Хванчкара" (более 480 тыс. бутылок) и другие.