Набиуллина предупредила о последствиях трат всех средств ФНБ сверх порога 7% ВВП

ТАСС, 3 июля. Инвестирование сразу всех средств ФНБ сверх порога 7% ВВП может привести к восстановлению зависимости экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть. Об этом в интервью агентству Reuters сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"ЦБ просчитывает несколько вариантов сценариев использования средств ФНБ, они отличаются масштабом трат. На наш взгляд, самый неблагоприятный вариант - это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. По сути дела, весь прирост дополнительных доходов от увеличения цены нефти будет идти на расходы. Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть", - отметила она.

По словам главы регулятора, траты 1-2% ВВП в год будут по своему влиянию на экономику и реальный валютный курс аналогичны последствиям повышения цены отсечения в бюджетном правиле до $50-60 за баррель.

По мнению Набиуллиной, вариант, который имеет меньше негативных последствий для макроэкономической и финансовой стабильности, - это инвестирование определенного процента от превышения 7% ВВП. "По эффектам, этот вариант аналогичен увеличению цены отсечения в бюджетном правиле. Но исходя из того, что уже накоплено 7% ВВП, это лучше, чем если бы более высокая цена отсечения закладывалась изначально", - сказала она, отметив, что основной вопрос - как будут инвестированы средства ФНБ.

По словам Набиуллиной, если эти средства будут работать на повышение потенциальных темпов экономического роста, производительности труда и конкурентоспособности, а не вести к перегреву экономики, тогда заметных проинфляционных эффектов не будет.