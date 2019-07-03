Трутнев поддержал проект строительства канатной дороги на Чукотке

ТАСС, 3 июля.. Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил поддержку проекту строительства канатной дороги через Анадырский лиман на Чукотке.

"Мы сегодня с [главой Чукотки] Романом Валентиновичем [Копиным] обсуждали проект строительства канатной дороги через Анадырский лиман (от аэропорта до Анадыря). Считаю, что этот проект реалистичен, будем его поддерживать. Посмотрим еще все технические аспекты, насколько это все осуществимо. Но если проект в целом работает, то я буду точно его поддерживать", - сказал Трутнев журналистам в Анадыре.

Ранее местные СМИ сообщали, что одним из предложений по развитию Чукотки, которые вносились для включения в нацпрограмму развития Дальнего Востока, стало строительство канатной дороги через Анадырский лиман.

Анадырский лиман - часть одноименного залива. Главный аэропорт Чукотки - "Угольный" располагается на другой стороне лимана от Анадыря. Зимой и весной при наличии устойчивого льда трасса открыта для передвижения автомобилей.

Часть лета по акватории ходят суда на воздушной подушке, а затем - баржи и катера. Осенью, пока на лимане не встанет лед, перебраться через водную преграду можно только на вертолете.

Инвестиции в энергетическую инфраструктуру

Трутнев также сообщил, что более 100 млрд рублей планируется вложить в развитие энергетической инфраструктуры Чукотки.

"В целом в развитие энергетической инфраструктуры Чукотки будет вкладываться с учетом стоимости строительства ПАТЭС [плавучей атомной теплоэлектростанции] более 100 млрд рублей - это огромные деньги. И для того, чтобы они были эффективны, чтобы обеспечивали максимальную отдачу для энергообеспечения территории, для реализации инвестиционных проектов - все должно происходить качественно и в срок", - сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что на Чукотке Росатом планирует выводить из эксплуатации АЭС в городе Билибино и замещать ее мощности первой в мире плавучей атомной электростанцией "Академик Ломоносов". Она будет располагаться в порту Певека. Планируется, что в декабре станция выдаст первые киловатты электроэнергии для обеспечения Певека и окружающих районов, а также промышленных предприятий.