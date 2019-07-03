Володин: страны Африки и их объединения скоро могут стать торговыми партнерами ЕАЭС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Страны Африки и интеграционные объединения континента могут в скором времени стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в среду заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на парламентской конференции "Россия - Африка" в рамках II Международного форума "Развитие парламентаризма".

"Отмечу, что число внешнеторговых партнеров Евразийского экономического союза с каждым годом растет. Особенно приятно, что в этот круг могут в ближайшее время войти страны и интеграционные объединения Африканского континента. Готовится к подписанию меморандум о взаимодействии Евразийской экономической комиссии с Африканским союзом", - сказал он.

Спикер обратил внимание на то, что сейчас реализуются интеграционные проекты Африканского союза и Сообщества развития Юга Африки, формируется континентальная зона свободной торговли, создаются условия для динамичного и устойчивого развития в рамках повестки, расписанной до 2063 года. "Сопряжение этих процессов с успешными проектами евразийской интеграции, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и ШОС, откроет новые перспективные направления российско-африканского сотрудничества", - убежден Володин.