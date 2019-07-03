ЦБ рассчитывает перейти к нейтральной денежно-кредитной политике к середине 2020 года

ТАСС, 3 июля. Банк России рассчитывает перейти к нейтральной денежно-кредитной политике к середине следующего года, но в случае усиления проинфляционных рисков, связанных с бюджетными решениями, денежно-кредитная политика может оставаться чуть более жесткой. Об этом в интервью агентству Reuters сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"При развитии ситуации в соответствии с прогнозом, если не возникнут значимые внешние или внутренние отклонения, можно будет считать, что мы возобновили цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться до середины следующего года", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в ближайшее время, регулятор будет выбирать траекторию этого снижения. "Чуть быстрее или чуть медленнее, если будут причины проявлять большую осторожность. Поэтому мы допускаем вариативность скорости смягчения", - сообщила она.

В то же время Набиуллина заметила, что в случае усиления проинфляционных рисков, связанных с бюджетными решениями, денежно-кредитная политика должна оставаться чуть более жесткой.

"Безусловно, при принятии решений по монетарной политике мы всегда учитываем последствия бюджетных решений, так было и в отношении НДС, так будет и в отношении трат ФНБ. Если будут материализовываться проинфляционные последствия бюджетной политики, конечно, при прочих равных, денежно-кредитная политика будет чуть более жесткой, чтобы обеспечить достижение цели по инфляции", - сказала она.

Глава Банка России не исключила возможность использования различных вариантов изменения уровня ключевой ставки в случае реализации различных рисков.

"Это может быть и более медленное снижение ключевой ставки. Все зависит от данных. Потому что, если мы увидим инфляционные риски, как в случае с повышением НДС, а они реализовались, пусть и в меньшем объеме, мы можем действовать превентивно и упреждающе повысить ставку", - заявила она.

На последнем заседании совета директоро Банка России 14 июня ключевая ставка была снижена на 25 б. п. и составила 7,5%.