Власти Чукотки сообщили о подписании соглашений об освоении месторождений Баимской зоны

ТАСС, 3 июля. Соглашения о реализации двух якорных инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны - золоторудных месторождений "Клен" и "Кекура" - подписаны в среду на Чукотке. На реализацию проектов направят порядка 26 млрд рублей частных инвестиций, всего планируется создать 1 тыс. 770 новых рабочих мест, сообщила пресс-служба правительства Чукотки.

"АО "Базовые металлы" реализует проект строительства горно-перерабатывающего предприятия на базе месторождения "Кекура". Объем инвестиций - 18,4 млрд рублей <...> ООО "Клен" реализует проект строительства горно-перерабатывающего комплекса на базе одноименного золотосеребряного месторождения. Объем инвестиций составляет 7,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Месторождение золота "Кекура" готовится к разработке, утвержденные запасы здесь составляют 62,1 тонн, период реализации проекта рассчитан до 2038 года. Месторождение золота и серебра "Клен" также готовится к разработке, утвержденные запасы золота на нем составляют 18 тонн, серебра - 42 тонны. Период реализации проекта рассчитан до 2033 года.

Совокупные налоговые поступления в бюджетную систему РФ с применением преференций ТОР за первые десять лет реализации проектов оцениваются в размере около 5 млрд рублей, за весь заявленный период действия - более 11 млрд. При этом они перекроют сумму недополученных поступлений в бюджет в результате применения налоговых льгот, отмечается в сообщении.

Баимская площадь, основу развития которой составляют инвестиционные проекты по освоению месторождений трех якорных резидентов, с 10 января 2019 года включена в состав территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка".