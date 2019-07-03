Набиуллина назвала преувеличением связь низких доходов с ростом потребкредитования

Сейчас в розничном кредитовании нет "пузыря" и ЦБ принимает меры, чтобы он не сформировался, отметила глава регулятора.

ТАСС, 3 июля. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает преувеличением мнение, что бурный рост потребительского кредитования является причиной низких доходов населения. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters .

"Если мы смотрим на потребительское кредитование с точки зрения финансовой стабильности, то важна долговая нагрузка. У населения в среднем она пока умеренная. Поэтому мы здесь не видим больших рисков. И считать, что потребительское кредитование виновато во всех бедах экономики и в низких доходах населения - это, конечно, большое преувеличение", - сказала она.

Для ограничения рисков ЦБ, в частности вводит показатель долговой нагрузки заемщика, за последний год четыре раза повышался коэффициент риска в зависимости от полной стоимости кредита, отметила Набиуллина.

Глава ЦБ не считает, что снижение ключевой ставки будет стимулировать рост потребкредитования. "Нет, мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования могут начать снижаться, но останутся достаточно высокими. На динамику ставок в этом секторе наши макропруденциальные меры влияют сильнее, чем денежно-кредитная политика", - сказала она.

Регулирование по показателю долговой нагрузки должно привести к тому, что темпы роста потребкредитования будут постепенно сокращаться в этом году, несмотря на снижение ставок по кредитам, считает Набиуллина.

"И замедление в первую очередь будет идти за счет наиболее рисковых категорий с достаточно высокой долговой нагрузкой. Одновременно, у банков будут накапливаться буферы для решения возможных будущих проблем, что будет способствовать сохранению финансовой стабильности и снижению рисков для экономического роста", - сказала она.