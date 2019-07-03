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Сбербанк предоставит кредит в 39 млрд рублей на обновление СК "Олимпийский"

Ранее сообщалось, что объект приобрела группа компаний "Киевская площадь". Она намерена вложить в развитие спорткомплекса до $400 млн

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сбербанк одобрил десятилетний кредит группе компаний "Киевская площадь" на сумму 39 млрд рублей для обновления столичного спорткомплекса "Олимпийский". Об этом говорится в сообщении банка.

Предполагается, что в рамках обновления в "Олимпийском" сохранится концертный зал, а также появятся научно-познавательный центр с планетарием и электронной библиотекой, кинотеатр, кафе и рестораны, торговая зона.

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, в разработке проекта принимала участие сингапурская компания DP Architects, в портфолио которой входят крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Dubai Mall (площадь более 1 млн кв. м) и торговый центр Paragon на 0,5 млн кв. м в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Киевская площадь" приобрела спорткомплекс "Олимпийский" и намерена вложить в его развитие до $400 млн.

История продажи

Новые собственники СК "Олимпийский", владельцы ГК "Киевская площадь" бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев приобрели его в декабре 2017 года у группы компаний "Альянс", президентом которой является Муса Бажаев. Сумма сделки не разглашается. Однако, как сообщалось ранее, в 2014 году власти Москвы продали 64% акций спорткомплекса за 4,67 млрд рублей компании ЗАО "Нефтегазпрод", связанной с Бажаевым.

СК "Олимпийский" является одним из крупнейших многофункциональных спортивно-зрелищных объектов как Москвы, так и России. Он расположен на одноименном проспекте в Москве и построен к XXII летним Олимпийским играм 1980 года. Площадь комплекса, включающего крытый стадион, плавательный бассейн и хладоцентр, составляет 213 тыс. кв. м. "Олимпийский" расположен на земельном участке общей площадью 167 тыс. кв. м.

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