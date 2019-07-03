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Зеленский анонсировал "большую приватизацию" на Украине в 2019 году

Президент Украины напомнил об отмене им 160 указов, "которые создавали давление на бизнес"
Президент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. На Украине в 2019 году пройдет масштабная приватизация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - процитировала в среду пресс-служба администрации главы государства.

Президент сообщил о "подготовке большой приватизации", напомнив при этом, что ранее им было отменено 160 указов, "которые создавали давление на бизнес".

Теги
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