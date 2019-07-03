Зеленский анонсировал "большую приватизацию" на Украине в 2019 году

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. На Украине в 2019 году пройдет масштабная приватизация. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером в Торонто.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - процитировала в среду пресс-служба администрации главы государства.

Президент сообщил о "подготовке большой приватизации", напомнив при этом, что ранее им было отменено 160 указов, "которые создавали давление на бизнес".