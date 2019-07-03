В Карелии с начала года более 200 безработных получили деньги на открытие своего дела

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Более 200 безработных жителей Карелии получили единовременную выплату на открытие собственного бизнеса с начала 2019 года. Об этом в среду ТАСС сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова.

"У нас заключены 226 соглашений с безработными на организацию собственного дела, то есть эти бизнес-планы уже рассмотрены, проработаны, защищены на комиссиях. На рассмотрении сейчас находится еще 40 бизнес-планов", - сказала собеседница агентства.

По словам Фроловой, общая сумма, потраченная на поддержку предпринимательской инициативы среди безработных, составила 37,7 млн рублей. В начале 2019 года объемы выплат были увеличены с 58,8 до 100 тыс. рублей, а для людей с инвалидностью, женщин с несовершеннолетними детьми и граждан предпенсионного возраста - до 200 тыс. рублей.

"В этом году мы запланировали привлечь в программу не менее 300 человек с учетом того, что увеличилась сумма поддержки. Люди приходят с идеями в абсолютно разных сферах: от парикмахерских и маникюрных услуг до культурно-досуговых центров, которые сейчас очень востребованы на фоне беби-бума", - отметила Фролова.

По итогам 2017 года, открытые бывшими безработными предприятия принесли в бюджет региона порядка 13 млн рублей налоговых отчислений. Результаты программы за 2018 год пока неизвестны, однако, по информации управления, сумма должна вырасти, так как количество участников за год увеличилось со 100 до более чем 400 человек.

По словам Фроловой, проект служит не только цели развития малого и среднего предпринимательства в республике, но и позволяет легализовать уже имеющиеся предприятия. Среди реализованных бизнес-идей программы - кружки дополнительного образования, производство тротуарной плитки, мебели и кованых изделий, деревообработка, малоэтажное строительство, фермерские хозяйства, а также коворкинг-центр для женщин, находящихся в декретном отпуске.