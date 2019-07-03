Набиуллина: высокая доля иностранцев в ОФЗ говорит о недостатке инвесторов из России

ТАСС, 3 июля. Высокая доля иностранцев на рынке ОФЗ не несет риска перегрева рынка и говорит о недостатке инвесторов из РФ. Об этом в интервью агентству Reuters сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нет причин говорить о перегреве рынка. У нас достаточно высокая доля иностранцев среди держателей ОФЗ, но это не избыток иностранцев, а недостаток российских инвесторов. У нас не очень большая инвесторская база", - рассказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ не видит больших рисков от волатильности трансграничного капитала ввиду невысокого уровня государственного долга РФ. Кроме того, ЦБ обладает инструментами, чтобы купировать последствия всплесков волатильности для финансового рынка и экономики, пояснила она.

Набиуллина также указала, что на данный момент основные внутренние инвесторы в ОФЗ - банки и НПФ, барьер входа на рынок довольно высокий ввиду необходимости достаточного количества активов.

По данным Центробанка, доля нерезидентов на рынке ОФЗ на конец мая достигла 30% - максимум с мая 2018 года. Чистый приток средств нерезидентов в ОФЗ в мае составил 220 млрд рублей.