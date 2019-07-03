Saudi Aramco и General Electric создали исследовательский центр передовых технологий

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Компании Saudi Aramco и General Electric открыли исследовательский центр в Саудовской Аравии, где будут задействованы передовые технологии в сфере энергетики. Об этом сообщила Saudi Aramco.

В новом центре Baker Hughes GE (BHGE) будет установлен первый в Саудовской Аравии промышленный 3D-принтер для конструкций из металла, а также размещена лаборатория визуализации данных. Лаборатория будет оснащена аналитической платформой, способной оптимизировать процесс принятия решений на базе алгоритмов с учетом показаний скважин и окружающих их экосистем, а также осуществлять моделирование и прогнозирование.

Как сообщила Saudi Aramco, современные технологии играют стратегически важную роль в развитии компании. Предполагается, что сотрудничество с GE в рамках нового исследовательского центра позволит Saudi Aramco повысить эффективность проектного управления, проектирования, производства и ввода в эксплуатацию как самого оборудования, так и сопутствующего программного обеспечения.