В ЦБ заявили, что процесс сбора биометрических данных идет тяжело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Процесс сбора биометрических данных идет медленно и тяжело, в единую биометрическую систему собрано 20 тыс. записей за год. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на Международной конференции по страхованию.

"Удаленная идентификация, которая сегодня еле-еле движется, мы с трудом набрали 20 тыс. записей в биометрическую базу данных, этот процесс идет медленно, тяжело. Через 10 лет, думаю, что это будет также, как сегодня показать паспорт, это не будет каким-то узким местом, абсолютно все люди будут оцифрованы. И абсолютно доступность через цифровой профиль, биометрию всех сервисов станет реальностью", - сказал он.

Биометрическая идентификация

Сейчас ЦБ совместно с участниками ассоциации "Финтех" - российскими банками, платежными системами и телеком-операторами - реализует проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов. Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут и некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных.

Сбор биометрии клиентов, который позволит оказывать услуги дистанционно, был запущена летом 2018 года.