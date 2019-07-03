Состоялось открытие второго участка трассы М-11 от Клина до Твери

ТАСС, 3 июля. Состоялось открытие участка платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург от 97-го до 149-го км между Клином и Тверью. Присутствовавший на мероприятии министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что трасса является частью коридора Европа - Западный Китай.

"Есть еще много, что нужно сделать, - и более комфортное размещение заправочных комплексов, и обеспечение сотовой связью по всей длине трассы", - сказал министр.

Участок трассы проходит по территориям Московской и Тверской областей и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь от Московской кольцевой автодороги до Твери, 135 км скоростной дороги можно будет преодолеть чуть более чем за час. Максимальная разрешенная скорость движения составляет 110 км/ч, впоследствии ее увеличат до 130 км/ч.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на 58-м, 149-м, 208-м, 258-м, 334-м и 543-м километрах с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Сейчас уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).