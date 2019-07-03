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ФТС в первом полугодии увеличила перечисления в бюджет России на 3,9%

С января по июнь служба перечислила более 2,7 трлн рублей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России с января по июнь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 728,91 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Это на 3,87% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

При этом во втором квартале сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1 трлн 419,94 млрд рублей, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года ФТС перечислила в бюджет РФ 6 трлн 63,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем годом ранее.

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