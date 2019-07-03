Минвостокразвития предлагает создать онлайн-сервис управления сельхозземлями

ТАСС, 3 июля. Минвостокразвития России предлагает создание цифрового сервиса управления сельхозземлями на Дальнем Востоке. Об этом заявил в среду глава ведомства Александр Козлов, выступая на итоговом заседании коллегии министерства.

"Мы предлагаем создать единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения. Это позволит выявлять неиспользуемые и используемые не по назначению земли, обеспечить подачу заявок на предоставление земельного участка", - сказал он, пояснив, что инвесторы сталкиваются с нехваткой земельных участков.

Министр напомнил, что аналогичный сервис должен появиться в сфере управления лесными ресурсами макрорегиона. "Мы продолжаем развивать единый цифровой сервис управления лесными ресурсами Дальнего Востока. Фонд развития Дальнего Востока этой работой кропотливо занимается, собирает эту модель. Буквально через пару недель сделает презентацию [проекта]. Это позволит визуализировать доступные для ведения бизнеса участки, в которых нет запретов и обременений", -сказал он.

Возмещение затрат для тепличных хозяйств

Козлов также сообщил, что введение такой меры поддержки как возмещение части затрат при реализации инвестиционных проектов по созданию тепличных хозяйств позволит привлечь новых инвесторов на Дальний Восток, в частности, в Якутию и Камчатский край, которые больше других регионов округа зависят от поставок овощей из других регионов.

"По нашим предложениям - ускорить экономический рост регионов Дальнего Востока помогут такие меры как, например, компенсация затрат на мелиорацию и изыскание почв сельскохозяйственных проектов, введение залежей в оборот может привлечь новых инвесторов, а если увеличить размер возмещения части понесенных затрат на создание молочных ферм и вести возмещение на создание теплиц, то это позволит кратно увеличить число предприятий, которые будут поставлять на местный рынок молочную продукцию и овощи", - сказал он.

По словам Козлова, эти меры наиболее актуальны для Якутии и Камчатского края, в котором овощи и молочная продукция в большинстве своем доставляются из других регионов.

"Мы поддерживаем Министерство сельского хозяйства России, которое выступает за субсидирование затрат крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов на энергоносители и доставку техники - это поможет остановить их масштабное сокращение", - добавил министр.

Козлов отметил, что в настоящее время на Дальнем Востоке реализуется более 1,6 тыс. инвестиционных проектов.

В Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Козлов представляет итоги развития ведомства за 2018 год. С докладами выступят руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В заседании коллегии принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.