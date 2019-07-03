Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Дополнительные меры, о которых мы думаем, они связаны с тем, что в связи с введением ПДН [показатель предельной долговой нагрузки] банки начнут удлинять кредиты. Таким образом платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов, - сказала она. - Второй момент связан с IRB-подходом [подход к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних рейтингов заемщиков]".