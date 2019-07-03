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Банк России рассматривает дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования

Как сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева, в частности, речь идет о мерах, связанных со срочностью кредитов
Здание Центробанка РФ Артем Коротаев/ТАСС
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Здание Центробанка РФ
© Артем Коротаев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает дополнительные меры по ограничению роста необеспеченного потребительского кредитования, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

"Дополнительные меры, о которых мы думаем, они связаны с тем, что в связи с введением ПДН [показатель предельной долговой нагрузки] банки начнут удлинять кредиты. Таким образом платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов, - сказала она. - Второй момент связан с IRB-подходом [подход к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних рейтингов заемщиков]".

Теги
РоссияЮдаева, Ксения Валентиновна
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