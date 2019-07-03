ФАС оштрафовала Philip Morris за ненадлежащую рекламу сигарет L&M

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. ФАС оштрафовала табачную компанию Philip Morris на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу сигарет L&M. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

"Компания рекламировала сигареты L&M, рассылая письма по электронной почте, что прямо противоречит закону о рекламе. ФАС России назначила ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" 100 тыс. рублей административного штрафа", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года комиссия ФАС признала, что компания нарушила требования законодательства: электронное письмо, которое направлялось прямой адресной рассылкой для привлечения внимания, формирования интереса к товару и продвижения его на рынок, содержало описание сигарет и нового фильтра в них. В ФАС подчеркнули, что такте действия противоречат закону о рекламе, который запрещает рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе и в электронном виде.

Philip Morris International - международная табачная компания, продукция которой реализуется более чем в 180 странах мира.