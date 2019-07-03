Свыше 100 тыс. членов многодетных семей ДФО могут приобрести льготные авиабилеты

ТАСС, 3 июля. Льготные авиабилеты стали доступны для 125 тыс. членов многодетных семей Дальнего Востока. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики сообщил глава ведомства Александр Козлов.

"Были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 2,7 млрд рублей при корректировке федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы. За счет этого было перевезено более 1 млн пассажиров, в прошлом году это было всего лишь 600 тыс. Теперь льготными билетами могут воспользоваться и многодетные семьи. Так, на Дальнем Востоке их 125 тыс. человек", - сказал он.

Ранее всего правительство выделило на субсидирование перелетов на Дальний Восток более 5 млрд рублей в 2019 году. По сравнению с предыдущим годом объем субсидирования увеличился на 2,4 млрд рублей.

Программа субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь круглогодичная. В 2019 году на выплату десяти авиакомпаниям за работу по трем направлениям из федерального бюджета было изначально выделено 3,8 млрд рублей субсидий.