Северная Осетия заключила договор о сотрудничестве с компанией "Россети" на 10 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 июля. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и заместитель гендиректора ПАО "Россети", генеральный директор компании "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов подписали долгосрочное соглашение о сотрудничестве сроком на 10 лет. Об этом сообщается в среду на сайте главы и правительства республики.

"Важным итогом встречи стала договоренность сторон о подписании долгосрочного соглашения о сотрудничестве сроком на 10 лет. В документе будут учтены вопросы консолидации сетевых активов республики на базе "Россети Северный Кавказ" и переход на десятилетнюю модель тарифообразования", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения "Россети" смогут реализовать в Северной Осетии масштабные проекты, в том числе социальные, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение потерь и внедрение современных цифровых технологий. Также особое внимание будет уделено совместным усилиям властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей и стабилизации финансово-экономического состояния отрасли.

По словам Иванова, в Северной Осетии реализуются масштабная ремонтная и инвестиционная программы. Для качественного и своевременного проведения ремонтных и восстановительных работ энергокомпания уже приобрела необходимый специализированный автотранспорт для республики.

"Электросетевые объекты республики готовы работать в предстоящий период холодов на полную мощность, без сбоев. Понимая важность своей работы, энергетики прилагают необходимые усилия, чтобы обеспечить на должном уровне бесперебойное энергоснабжение жителей региона", - сказал Иванов.

Руководитель республики поблагодарил компанию за работу и отметил всестороннее развитие отрасли электроэнергетики, улучшение качества поставляемых потребителям услуг.