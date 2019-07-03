Корпорацию развития Дальнего Востока планируют наделить полномочиями ведения госэкпертизы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует создать внутри АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) проектный офис, который будет осуществлять госэкспертизу, подтверждать смету инвестпроектов. Об этом сообщил глава министерства Александр Козлов, выступая на итоговом заседании коллегии министерства в среду в Москве.

"По просьбе региональных властей и инвесторов мы прорабатываем вопрос по созданию в структуре Корпорации развития Дальнего Востока, которая является управляющей компанией [по территориям опережающего развития и Свободного порта Владивосток], проектного института, который будет наделен полномочиями осуществлять госэкспертизу проектно-сметной документации, подтверждать сметную стоимость объектов резидентов и инфраструктуры", - сказал Козлов.

Это, по его словам, позволит сократить сроки и оптимизировать административные процедуры. Козлов уточнил, что такими полномочиями наделена корпорация "Росатом", Минвостокразвития в настоящее время активно сотрудничает с этой корпорацией для трансформирования опыта на КРДВ.

Корпорация развития Дальнего Востока занимается рассмотрением заявок потенциальных инвесторов на получение статуса резидента, строит инфраструктуру, предоставляет земельные участки, оказывает поддержку резидентам в ходе реализации проектов.

На Дальнем Востоке действует 18 территорий опережающего развития, на ряд портов распространен режим Свободного порта Владивосток по таможенному, налоговому, инвестиционному и смежному регулированию. 3 июля в Москве проходит итоговое заседание коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, где представляется отчет по итогам работы ведомства за 2018 год.