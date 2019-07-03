Минвостокразвития предлагает расширить режим электронной визы на все страны АТЭС

ТАСС, 3 июля. Минвостокразвития предлагает расширить режим электронной визы на все государства, входящие в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил в среду глава министерства Александр Козлов на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития.

"Если говорить в целом о въездном туризме на Дальнем Востоке, то у нас уже успешно применяется механизм электронной визы. Сейчас жители 19 стран могут получить визу по упрощенной схеме. Мы же предлагаем расширить механизм на все государства, входящие в АТЭС", - сказал Козлов.

Он уточнил, что механизм электронной визы моментально стал востребованным. "Это подтверждается тем, что летом этого года президент России Владимир Путин поручил обеспечить введение с 2021 года единой электронной визы для въезда иностранцев на территорию всей России", - отметил Козлов.

Ежегодное итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики проходит 3 июля в Москве. На нем обсуждаются итоги деятельности министерства за прошедший год и задачи на следующий период. Свои доклады, помимо главы министерства, подготовили руководители институтов развития - Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В мероприятии также принимают участие главы регионов Дальнего Востока, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.