ЦБ выступил за ужесточение наказания для кибермошенников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Банк России считает недостаточно жестким наказание за мошенничество в сфере интернета и новых технологий, его необходимо ужесточать. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на Международной конференции по страхованию.

"Если мы не создадим неотвратимость и жесткость наказания за мошенничество в новых технологиях, то новые технологии будут нести очень высокие риски. И здесь неотвратимость должна вырасти и степень жесткости должна вырасти", - сказал он. Недостаточная жесткость наказания для хакеров создает большую проблему для развития новых технологий, отметил Швецов.

"Сегодня, к сожалению, наше правоприменение, наше регулирование недостаточно жестко относится к правонарушениям в области интернета, в области воздействия на новые технологии, и это создает для них большую проблему", - сказал он.

По мнению Швецова, тема защиты от кибермошенничества чрезвычайно важна для мира, построенного на информационных технологиях. "В отличие от обычных форм мошенничества кибермошенничество масштабируется с нулевой себестоимостью. Это очень важная тема", - подчеркнул Швецов.

В настоящее время наказания за преступления, совершенные в сети, регламентируются главой 28 УК РФ. С учетом тяжести правонарушения и размеров причиненного вреда для виновного лица могут быть установлены такие наказания: штраф от 100 тыс. рублей и больше; принудительные работы на срок от шести месяцев до пяти лет; заключение на срок до семи лет.

В 2018 году была ужесточена уголовная ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств. За кражу денег с карты придется заплатить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пятир лет с ограничением свободы до полутора лет. В качестве крайней меры предусмотрено лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.