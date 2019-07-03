"Дочка" Росатома получила лицензию на производство оборудования для китайских АЭС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 июля. /ТАСС/. Компания "АЭМ-технологии" (входит в АО "Атомэнергомаш" - дивизион Росатома) получила лицензию Национального управления по ядерной безопасности Китая на проектирование и производство оборудования для китайских АЭС, сообщили в среду в пресс-службе АО "АЭМ-технологий".

"Регистрация в Национальном управлении по ядерной безопасности Китая (NNSA) дает компании право проектировать поковки (промежуточные заготовки - прим. ТАСС) и оборудование и изготавливать оборудование для АЭС КНР, что позволит АО "АЭМ-технологии" выступить поставщиком ключевых позиций ядерного острова для блоков №7 и №8 АЭС "Тяньвань" и блоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу" с реакторами ВВЭР-1200, которые относятся к новейшему поколению 3+", - говорится в сообщении.

Прежде чем допустить российскую компанию до участия в строительстве двух энергоблоков, представители китайской стороны провели аудит двух производственных площадок компании - филиалов "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске и "Атоммаш" в Волгодонске. Эксперты проверяли компетенции персонала, контроль за качеством работ, а также оснащенность. По словам генерального директора "АЭМ-технологий" Игоря Котова, компания получила одобрение по всей линейке атомного оборудования, которое производят на предприятиях.

Сейчас российская и китайская стороны начнут работу по согласованию документации и проверке готовности производства на предприятиях поставщиках металлургических заготовок для оборудования.

Пуск блока № 3 АЭС "Сюйдапу" запланирован на 2027 год, блока №4 - на 2028 год. Пуск блока №7 АЭС "Тяньвань" запланирован на 2026 год, блока №8 - на 2027 год.

Акционерное общество "АЭМ-технологии", основанное в 2007 году в структуре АО "Атомэнергомаш", является одной из ведущих российских компаний в области энергетического машиностроения. В структуре компании - инжиниринговый центр, укомплектованный опытными конструкторами и технологами, а также две производственные площадки - филиал АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в Петрозаводске (Карелия) и филиал АО "АЭМ-технологии" "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область).