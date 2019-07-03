"Лаборатория Касперского" и Интерпол подписали новое соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская компания "Лаборатория Касперского", разрабатывающая системы компьютерной защиты, и Интерпол подписали новое соглашение сроком на пять лет для сотрудничества в рамках совместной борьбы с киберпреступлениями. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"В среду, 3 июля, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и исполнительный директор Интерпола по работе с правоохранительными органами Тим Моррис подписали соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет. В его рамках эксперты "Лаборатории Касперского" будут помогать Интерполу в расследовании киберпреступлений, проводить тренинги для офицеров и предоставлять данные о новейших киберугрозах, детектируемых компанией, а также инструменты для их изучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание состоялось на конференции Interpol World 2019, которая проходит в Сингапуре. Это второе соглашение, первое было подписано в 2014 году.

"С ростом числа сложных угроз международное сотрудничество и обмен экспертизой становятся важны как никогда раньше. Мы рады объявить, что продолжаем наше партнерство с Интерполом и предоставляем ему возможность пользоваться данными и технологиями, необходимыми для борьбы с киберпреступлениями по всему миру", - отметил по итогам подписания Евгений Касперский.