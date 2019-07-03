Минвостокразвития проанализирует реализацию нацпроектов в Арктике

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики проведет анализ реализации национальных проектов в арктических регионах, касающихся строительства нового жилья и ликвидации аварийного. Об этом в среду сообщил глава министерства Александр Козлов на итоговом заседании коллегии министерства в Москве.

"Наша задача - ликвидировать разрывы [в сфере жилищного строительство и ликвидации аварийного фонда] и добиться повышения качества жизни людей в Арктике. Для этого мы совместно с губернаторами проанализируем насколько мероприятия, предусмотренные национальными проектами, позволяют достичь результатов. При необходимости предложим дополнительный комплекс повышения качества жизни людей на арктических территориях", - сказал министр.

По его словам, в арктической зоне проживает 2,5 млн человек. Для этих регионов выполнить национальные стратегические задачи сложнее, чем для большинства остальных субъектов, в том числе в разы сложнее, чем для Дальнего Востока, добавил Козлов.

Так, сегодня практически не строится новое жилье в Мурманской области, имеет большое значение ввод жилья в Республике Коми, в Архангельской области, в Красноярском крае, в Карелии. В Ямало-Ненецком округе уровень аварийного фонда в пять раз выше, чем в целом по стране, рассказал о ситуации в регионах министр.